Incredibile a credersi ma il Samsung Galaxy Note 10 Lite sta cominciando a ricevere sia l’aggiornamento Android 13 che quello dell’interfaccia One Ui 5.0 in questo lunedì 21 novembre. Lo stupore nasce dal fatto che il modello di gamma media ha ricevuto l’update a dispetto dei Note 10 standard e Plus e pure perché l’attualizzazione è partita così presto per il dispositivo, senza indugio.

I primi dettagli a disposizione non sono molti ma comunque bastano a rallegrare gli animi dei possessori del Samsung galaxy Note 10 Lite. Proprio questi ultimi, almeno in Francia, hanno cominciato a ricevere l’update in questo lunedì di fine novembre. Il firmware di riferimento è siglato come N770FXXU8HVK5 e oltre ad Android 13 e la One UI 5.0 contiene anche la patch di sicurezza del mese di novembre.

Come già riferito, il rilascio è partito in Francia e non ci sono particolari motivi per credere che lo stesso update non procederà la sua distribuzione anche altrove. L’Italia potrebbe essere tra i primi paesi a ricevere proprio il firmware tanto corposo e non stupirebbe affatto visualizzare le prime notifiche dell’update nelle prossime ore sui telefoni interessati.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite compie un passo per nulla scontato. D’altronde i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus resteranno a secco di Android 13 e pure dell’ultima interfaccia One UI 5.0 pur essendo degli ex top di gamma. Dalla parte del modello Lite del phablet gioca senz’altro il fatto che il dispositivo è giunto sul mercato da meno tempo. Sarà di certo interessante visionare come l’upgrade modificherà il dispositivo in numerosi suoi aspetti, magari anche nelle modalità di utilizzo della S-Pen tanto cara a chi sceglie questo modello. Non resta che attendere i primi feedback post aggiornamento, non appena disponibili.

