Ci sono almeno un paio di problemi certi risolti per i Samsung Galaxy Note 10 che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento di gennaio 2023 in questi giorni. Come vi abbiamo riportato con un altro articolo, a sorpresa questi modelli hanno preceduti tutti gli altri commercializzati dal produttore coreano nel ricevere il pacchetto software in questione. Non è un caso che, arrivati al giorno 4 del mese, possiamo già tracciare un primo bilancio sulle questioni affrontate dagli sviluppatori, soprattutto alla luce delle segnalazioni del pubblico in questi mesi.

Prime sentenze per il Samsung Galaxy Note 10 dopo aver ricevuto l’aggiornamento di gennaio

Quali sono i primi verdetti trapelati in queste ore per il Samsung Galaxy Note 10, a pochi giorni di distanza dall’avvio della distribuzione per l’aggiornamento di gennaio? Secondo SamMobile, sul versante Android non troviamo novità rilevanti in termini di sicurezza, se non altro perché la patch di sicurezza di gennaio 2023 non contiene correzioni per le vulnerabilità che vengono etichettate come “critiche” o con priorità“moderata”. Allo stesso tempo, però, il bollettino cita 50 interventi che hanno priorità “Alta”, con relativi bug che a quanto pare ora sono stati risolti.

L’aggiornamento di gennaio corregge anche una vulnerabilità del servizio Knox relativa alle autorizzazioni o ai privilegi sotto la gestione di questa funzione. Secondo i possessori di un Samsung Galaxy Note 10, il firmware contempla poi restrizioni che bloccano il contenuto della cartella protetta quando PIP è chiuso. In altre parole, la vulnerabilità ha consentito al contenuto della cartella protetta di rimanere sbloccato in determinate condizioni di utilizzo dei vari device. Piccola svolta per Secure Folder, che potrebbe aiutare non poco il pubblico.

Staremo a vedere quali altre indicazioni verranno a galla dal Samsung Galaxy Note 10 in merito all’aggiornamento di gennaio.

