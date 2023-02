Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023 per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ in vari Paesi. L’upgrade potrebbe estendersi a più mercati nelle prossime settimane.

Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’ultima release software per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ viene fornita con la versione firmware N97xFXXS8HWA5 ed è disponibile in Argentina, Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Perù e Trinidad e Tobago. L’aggiornamento include l’aggiornamento della sicurezza di febbraio 2023 che corregge oltre quattro dozzine di vulnerabilità.

Se siete utenti dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ in uno dei Paesi sopra elencati, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di febbraio 2023 seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Probabilmente ormai lo saprete bene, ma è giusto ricordare di procedere con l’installazione del pacchetto software solo dopo che avrete verificato che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% ed avendo anche già effettuato un backup dei propri dati da ripristinare in caso di bisogno (può capitare che qualcosa non torni durante o dopo il processo ed è quindi opportuno avere sotto mano una copia di backup se dovesse rendersi necessario optare per un hard-reset non previsto, che cancellerebbe tutto quanto presente a bordo). Il produttore asiatico ha lanciato la serie dei Samsung Galaxy Note 10 a metà del 2019 con Android 9 a bordo. I dispositivi hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 all’inizio del 2020, Android 11 alla fine del 2020 e Android 12 alla fine del 2021. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

