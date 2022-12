Cosa cambia per la doppia visione DAZN nel caso si sia clienti TIMVISION a partire da gennaio 2023? Le condizioni per i clienti varieranno solo tra pochi giorni, dunque è il caso di concentrarsi sui cambiamenti in arrivo ma soprattutto sulla proposta “porta un amico” del servizio, molto utile e conveniente.

Dal 1 gennaio, il solo piano DAZN standard consentirà di associare all’account DAZN fino a un massimo di 6 dispositivi (anziché due, come adesso) ma di utilizzare due dispositivi contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN solo se questi ultimi sono connessi alla stessa rete (quella via cavo o wi-fi di casa per interderci); la pratica non certo “legale” della condivisione delle credenziali di accesso con amici e parenti dislocati altrove sarà difatti inibita.

C’è comunque un modo per superare il problema della doppia visione DAZN con TIMVISION, ricorrendo all’opzione “Porta un amico”. In pratica, TIM sta inviando ai suoi clienti un messaggio con un codice da riscattare che chiunque potrà condividere proprio con un proprio contatto, permettendogli di usufruire di condizioni di servizio vantaggiose. I primi due mesi di visione saranno totalmente gratuiti per il destinatario, dal terzo mese si pagheranno 19,90 euro per un totale di 6 mesi e infine il costo aumenterà fino a 29,90 euro.

Quali sono dunque i passaggi per superare in qualche modo la problematica della doppia visione DAZN invitando un proprio amico? La già citata mail inviata da TIM in queste ore con il codice riscatto andrà inviata all’interessato che dovrà riscattare l’opzione. A questo punto, come metodo di pagamento prescelto per il servizio, dovrà essere scelta solo la carte di credito o debito oppure PayPal. La speciale offerta in promozione è valida solo per nuovi clienti DAZN o con account DAZN non più attivo. Nel caso in cui il cliente che regala il proprio codice cessi il servizio con DAZN per qualsivoglia motivo, il suo amico continuerà ad usufruire del servizio ma cesseranno immediatamente le condizioni vantaggiose della promozione.

