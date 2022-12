Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda un tema delicato come quello del Samsung Galaxy S24. Già, perché siamo reduci da settimane di indiscrezioni durante le quali si è parlato di potenziale archiviazione del progetto, visto che il produttore coreano sarebbe sempre più intenzionato a concentrarsi su modelli dalla struttura pieghevole. Vedere per credere quanto riportato attraverso uno degli ultimi report di dicembre, prima di imbatterci in rumors di fine anno proprio questa mattina in Italia.

Non è stato ancora archiviato il progetto Samsung Galaxy S24: gli occhi sulla fotocamera

Per quale ragione oggi 29 dicembre vi ribadiamo che non sia tramontanto il progetto relativo al Samsung Galaxy S24? Le indicazioni di queste ore non solo riportano l’idea dell’azienda di portare avanti il discorso sulla serie S, ma hanno anche un chiaro focus sulla fotocamera. Vedere per credere quanto reso pubblico da SamMobile, che a sua volta cita una fonte autorevole del calibro di Ice Universe. Ebbene, a detta di quest’ultimo sembrerebbe che il Samsung Galaxy S24 Ultra possa essere dotato di un sensore teleobiettivo ancora più avanzato rispetto a quello che toccheremo con mano coi Samsung Galaxy S23.

In aggiunta, ci sarebba da prendere in considerazione anche un meccanismo di zoom migliorato. Allo stato attuale, però, non c’è chiarezza su cosa sia effettivamente la nuova soluzione di zoom. Qualcuno parla addirittura della possibile adozione della tecnologia LG Innotek, con la quale si potrebbe puntare su uno zoom continuo da 4x a 9x. Uno step del genere sarebbe clamoroso, in quanto consentirebbe agli utenti di catturare immagini nitide a tutti i livelli di zoom, a partire da 4x e terminare a 9x.

In pratica, la fotocamera dei Samsung Galaxy S24 si collocherebbe sullo stesso livello di quelle digitali o DSLR dedicate. Che ne pensate?