Ci sono sempre più certezze sul fatto che il progetto relativo al Samsung Galaxy S24 possa essere in qualche modo cancellato. Già, perché la prospettiva di veder chiusa la serie S con l’ormai imminente Samsung Galaxy S23 è tutt’altro che utopistica. Quella che ad inizio dicembre sembrava solo una voce, come abbiamo riportato con un altro articolo, inizia ad assumere le connotazioni di certezza, alla luce di un chiaro trend per il produttore coreano.

Complicato pensare alla progettazione del Samsung Galaxy S24: cancellazione sempre più vicina

Allo stato attuale, è lecito pensare che entro il 2023 la maggior parte degli acquirenti di smartphone premium avrà spostato la propria attenzione verso altri progetti di Samsung. Chiaro il riferimento alla gamma pieghevole Galaxy Z. Per quali ragioni questo cambiamento dovrebbe aver luogo in tempi così ristretti? Tutto nasce dalla crescente popolarità e dall’adozione diffusa della tecnologia dei telefoni pieghevoli.

Si tratta di modelli che esistono da diversi anni, ma solo di recente la tecnologia è maturata al punto da poter essere utilizzata per un pubblico su larga scala. Samsung ha anche compiuto progressi significativi nel garantire la necessaria affidabilità, offrendo così ai clienti la tranquillità che i pieghevoli possano diventare i loro modelli quotidiani sui quali poter contare senza troppe apprensioni.

A detta di SamMobile, sono queste le leve che hanno determinato una convinzione sempre più radicata nel produttore coreano. Ad oggi, la cancellazione del progetto sul Samsung Galaxy S24 non è ancora ufficiale e definitiva, ma il fatto stesso che i prezzi di listino dei pieghevoli inizino ad essere leggermente più bassi rispetto a quelli della serie S rappresenta un chiaro segnale sulle strategie del produttore. Cosa ne pensate? Fateci sapere qui di seguito, in attesa di avere riscontri chiari e definitivi dall’azienda sotto questo punto di vista.

