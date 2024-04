Samsung Galaxy S24 nel momento positivo dell’azienda. Il colosso coreano ha rivelato i risultati finanziari per il primo trimestre di quest’anno, poche settimane dopo aver rivelato le stime sui ricavi. La società ha rivelato che i suoi ricavi sono aumentati del 13% rispetto al primo trimestre del 2023, mentre i suoi profitti sono saliti alle stelle di quasi 10 volte (933%) rispetto all’anno precedente.

Impatto del Samsung Galaxy S24 e profitti aziendali che aumentano di quasi 10 volte nel primo trimestre del 2024

Non solo Samsung Galaxy S24, visto che il produttore asiatico è in un buon trend grazie alle buone vendite di memorie e smartphone. Nel primo trimestre del 2024, i ricavi di Samsung sono stati di 71,92 trilioni di KRW (52,08 miliardi di dollari), mentre l’utile operativo è stato di 6,61 trilioni di KRW (4,78 miliardi di dollari). Si tratta del 13% in più di ricavi e del 933% di profitti in più rispetto ai dati del primo trimestre del 2023. Questo massiccio aumento dei profitti è dovuto alle maggiori vendite di chip di memoria e smartphone.

Il business dei chip di memoria per semiconduttori è tornato in profitto dopo quasi un anno di perdite, grazie all’aumento dei prezzi dei chip di memoria. Anche le divisioni elettrodomestici, smartphone e TV dell’azienda hanno registrato utili più elevati durante il trimestre.

In attesa di scoprire l’impatto del modello da 128 GB, citato ieri con un altro articolo, occorre guardare avanti. La divisione smartphone dell’azienda ha generato ricavi di 33,53 trilioni di KRW (24,27 miliardi di dollari) e un utile operativo di 3,51 trilioni di KRW (2,54 miliardi di dollari). Mentre la domanda del mercato per i telefoni di fascia media e alta è diminuita, Samsung ha migliorato i propri ricavi e profitti grazie alle impressionanti vendite registrate in queste settimane con il Samsung Galaxy S24.