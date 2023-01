Tanti utenti Apple in giro per il mondo sono già proiettati verso l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.4. Nonostante siano trascorse poche ore dall’esordio ufficiale di iOS 16.3, con tutti i dubbi del caso sulla tenuta della batteria per i vari iPhone compatibili che verranno sciolti solo nel corso della prossima settimana, oggi tocca concentrarsi per forza di cose anche sui progetti del colosso americano a breve termine. Lo sviluppo software, infatti, non si ferma mai e dopo il nostro recentissimo punto della situazione, bisogna capire in quale direzione stiamo andando.

Capiamo cosa aspettarci dal nuovo aggiornamento iOS 16.4: previsioni quando esce e possibili novità concepite

Quali sono le informazioni attualmente disponibili? Per quanto concerne le tempistiche di uscita, difficilmente faremo questo step prima di fine febbraio, se non addirittura ad inizio marzo. La recente diffusione di iOS 16.3, infatti, non dovrebbe innescare una sorta di pausa in casa Apple, ma allo stesso tempo ci vorrà del tempo prima che vedano la luce le diverse beta che di solito anticipano la distribuzione di un nuovo aggiornamento. Visti gli intervalli regolari tra una beta e l’altra, l’arco temporale indicato in precedenza ad oggi appare il più probabile.

Per quanto riguarda le funzioni, occhio all’arrivo sulla scena di Apple Classical, che negli ultimi tempi a quanto pare è stato rinominato in Apple Music Classical. Diversi utenti pensavano che questo servizio aggiuntivo di Apple Music, con pacchetto tutto incluso nell’abbonamento alla piattaforma in questione, potesse fare il proprio esordio sul mercato tramite il recente ugprade ad iOS 16.3.

Così non è stato, al punto che dovrebbe essere questa la prima certezza relativa ad iOS 16.4. Con ogni probabilità, poi, il nuovo upgrade ci consentirà di fare qualche passo in avanti ulteriore in termini di sicurezza.