Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore a proposito dell’aggiornamento iOS 16.3, ormai scaricato su buona parte degli iPhone disponibili sul mercato. Come sempre avviene in questi casi, a distanza di giorni dall’esordio ufficiale sul mercato del pacchetto software, stanno venendo a galla anomalie che potrebbero essere trattate mediante upgrade in uscita magari entro il mese di febbraio. Facciamo il punto della situazione, dunque, dopo i primi riscontri portati alla vostra attenzione non molto tempo fa.

Cosa sappiamo sui problemi con il backup emersi con l’aggiornamento iOS 16.3 negli ultimi giorni

Provando a scendere in dettagli, grazie a MacRumors sappiamo che gli utenti coinvolti in questo bug di recente hanno visto il backup automatico di ‌iCloud‌ disabilitato, al punto che il tentativo di attivare i backup automatici genera il seguente messaggio: “Si è verificato un errore sconosciuto. Riprova più tardi“. Una bella grana per tutti coloro che tendono ad utilizzare questa funzione con una certa frequenza, fermo restando che il pubblico limitato da questo problema pare siano ancora in grado di attivare manualmente un backup ‌iCloud.

Il fatto che parte degli utenti sia stata in grado di risolvere il problema attivando l’autenticazione a due fattori, ha alimentato la voce secondo cui Apple sarebbe propensa a costringere le persone a utilizzare il livello di autenticazione aggiuntivo. Tuttavia, questa lettura appare un tantino forzata ed ovviamente al momento non abbiamo elementi per avvalorla. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Apple con gli upgrade software per il proprio pubblico.

Anche voi avete registrato problemi del genere con l’aggiornamento iOS 16.3 in termini di backup automatico? Fateci sapere.

Continua a leggere su optimagazine.com