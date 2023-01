Ci sono un po’ di novità di iOS 16.3 che dobbiamo necessariamente prendere in esame a partire da oggi 24 gennaio. Come era stato promesso da fonti interne ad Apple, in linea con quello che vi abbiamo riportato lo scorso weekend, la distribuzione del pacchetto software è avvenuta nei tempi previsti. Ecco perché, indipendentemente dal fatto che abbiate portato a termine o meno il download del nuovo aggiornamento, è importante analizzare più da vicino quale sia stato il reale impatto dell’upgrade. Solo in questo modo avremo le idee più chiare su quello che ci aspetti a breve termine.

Un primo bilancio sulle novità di iOS 16.3 dopo l’arrivo dell’aggiornamento in Italia: gli ultimi riscontri ad oggi

Dunque, quali sono le novità più importanti di iOS 16.3? Dopo l’arrivo dell’aggiornamento in Italia, effettivamente abbiamo le prime sentenze da portare alla vostra attenzione oggi. Non aspettatevi nulla in termini di funzioni in grado di modificare la vostra esperienza di utilizzo quotidiana, in quanto il firmware in questione ha altri obiettivi. Basta dare uno sguardo al changelog ufficiale per rendersi conto che in questo frangente Apple abbia dato la massima priorità al tema sicurezza, assicurando standard migliori ai vari iPhone compatibili.

Analizzando meglio le novità di iOS 16.3 otteniamo conferme sul nuovo sfondo Unità, che come anticipato nei giorni scorsi ha il compito di onorare la storia e la cultura black. Non è casuale la tempistica, in quanto Apple in questo frangente ha voluto celebrare il mese della storia dei neri. Sul fronte sicurezza, occhio alla protezione avanzata dei dati per iCloud, in quanto quest’ultima è stata estesa a 23 categorie di dati protette attraverso la crittografia end‑to‑end. Oltre ad essere introdotte nuove chiavi di sicurezza per l’ID Apple, è stato risolto un problema in Freeform per il quale alcuni tratti non venivano visualizzati nelle lavagne condivise.

Tra le novità di iOS 16.3, segnalo infine la risoluzione del bug che faceva apparire le righe orizzontali durante la riattivazione di iPhone 14 Pro Max.