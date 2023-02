Occorre analizzare con grande attenzione il reale impatto avuto dal nuovo aggiornamento iOS 16.3.1 per gli utenti che si ritrovano con un iPhone compatibile. Premesso che sia necessario procedere nel più breve tempo possibile con il download del pacchetto software, se non altro perché il firmware pare ci consenta di archiviare diverse anomalie in termini di sicurezza, è altrettanto cruciale non perdere di vista altri aspetti. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, ci sono potenziali problemi da affrontare.

Quali sono i primi problemi venuti a galla con l’aggiornamento iOS 16.3.1 e come va la durata della batteria

Per farvela breve, è vero che sono stati risolti diversi problemi da Apple, come abbiamo avuto modo di constatare attraverso un primo articolo a tema pubblicato sul nostro sito in settimana, al contempo occorre soffermarsi anche su specifiche criticità venute a galla proprio in queste ore. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione, in modo tale che tutto sia chiaro al pubblico, soprattutto a coloro che per svariati motivi ancora non hanno portato a termine il download del pacchetto software.

Provando a scendere in dettagli, i problemi associabili al nuovo aggiornamento iOS 16.3.1 si riferiscono in primis ad Exchange, senza dimenticare anomalie varie con app di prima e di terze parti. Se è vero che la durata della batteria appare stabile, almeno per ora (saranno decisivi soprattutto i test che verranno effettuati nel corso della prossima settimana), bisogna prestare attenzione ad aspetti non secondari a detta di diverse fonti.

Più marginalmente, infatti, troviamo segnalazioni di chi, dopo aver scaricato il tanto atteso firmware con iOS 16.3.1, ha difficoltà con il touchscreen ed il Bluetooth. La situazione sarà più chiara tra alcuni giorni, ma al momento sento di poter condividere delle rassicurazioni per tutti coloro che temono un impatto negativo sull’autonomia dei vari iPhone compatibili. E a voi come va?

