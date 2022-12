A diversi utenti si blocca il login con Alice Mail oggi 16 dicembre, stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere in mattinata. Attorno alle 9, infatti, sono pervenute le prime segnalazioni coloro che stanno facendo fatica ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Una situazione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il mese di settembre sul nostro magazine, quando abbiamo vissuto un disservizio simile qui in Italia. Vediamo come stanno le cose, in base alle prime informazioni raccolte.

Niente da fare per il login con Alice Mail: non funziona il servizio oggi 16 dicembre in Italia

Situazione di facile lettura, dunque, in quanto i problemi si verificano immediatamente per buona parte del pubblico che dispone di un account del genere. Anche il sottoscritto ha provato ad effettuare l’accesso alla posta elettronica ed effettivamente appena ho immesso le credenziali, mi è apparsa una pagina con questo messaggio: “Si è verificato un errore inatteso. Riprova più tardi“. Tra le altre cose, impaginazione imperfetta, a testimonianza del fatto che siano in corso anomalie a 360 gradi con il servizio di posta elettronica gestito da TIM.

Anche a voi non funziona il login con Alice Mail? Fateci sapere con un commento a fine articolo, sperando che il disservizio possa essere affrontato e gestito nel più breve tempo possibile. Del resto, di tanto in tanto capita di ritrovarsi in situazioni simili, visto che da oltre un anno la piattaforma presenta periodicamente dei problemi che non consentono l’accesso. In altri casi, invece, si entra assistendo ad un blocco delle email in entrata. A prescindere dalla natura specifica del malfunzionamento, resta la situazione generale di incertezza.

Appena ne sapremo di più sui problemi con il login di Alice Mail, vi faremo sapere.

