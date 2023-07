In questo giovedì 13 luglio, Alice Mail non funziona a dovere per coloro che utilizzano il servizio di posta elettronica di proprietà TIM. Ci sono dei problemi seri di accesso al proprio profilo personale nella prima parte di giornata, nonostante vari tentativi da parte degli utenti. Non è la prima volta che gli errori si manifestano e probabilmente non sarà neanche l’ultima: ad ogni modo, è il caso di esaminare la tipologia delle anomalie e provare anche a dare qualche suggerimento utile per superare le difficoltà attuali.

Perché Alice Mail non funziona in queste ore? Una motivazione generica viene fornita ufficialmente dallo stesso servizio di posta elettronica. In effetti, dopo il tentativo di accesso al portale, si visualizza oggi il messaggio di errore inatteso presente nell’immagine di apertura articolo. Nulla da fare nonostante le numerose prove effettuate da web, magari da browser diversi o anche da applicazione mobile. Dopo un lungo caricamento della sezione personale del profilo a seguito del login, non viene restituita alcuna lista di messaggi di posta. Risulta dunque del tutto impossibile consultare vecchi messaggi e pure inviarne di nuovi perché il servizio è momentaneamente fuori uso.

Come comportarsi oggi visto che Alice Mail non funziona? L’attesa del ripristino del servizio di posta elettronica potrebbe essere la strategia più corretta. Il messaggio visualizzato dopo il login, ci fornisce l’assoluta certezza che il problema sia a monte e da parte dell’utente non ci sia molto da fare. Un passaggio banale quanto utile, tuttavia, potrebbe essere quello di cancellare la cache del proprio dispositivo. Eliminando i file temporanei, almeno si avrà la certezza che al ritorno delle funzionalità di posta elettronica, il proprio indirizzo mail sarà del tutto fruibile: e questo si spera nel minor tempo possibile, soprattutto per coloro che si affidano ad un indirizzo Alice appunto anche per lavoro.

Continua a leggere su optimagazine.com