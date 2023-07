Ci risiamo ancora una volta: il servizio Alice Mail non funziona oggi 20 luglio e non è di certo la prima volta che le anomalie fanno la loro comparsa. La posta elettronica di TIM risulta essere totalmente inaccessibile per alcuni, al contrario in tanti riescono ad accedervi ma solo dopo svariati tentativi e subendo dei rallentamenti vistosi. La situazione non è dunque idilliaca, almeno per chi ha l’assoluta necessità di procedere alla consultazione di qualche messaggio già ricevuto oppure ha l’urgenza di inviare una nota per lavoro o anche per ben altro motivo.

Anche se Alice Mail non funziona oggi come in altre occasioni del recente passato, non possiamo purtroppo conoscerne le cause. Anche in altri casi in effetti, i disservizi sono comparsi senza particolari motivazioni per poi scomparire all’improvviso. Sta di fatto che le anomalie sono abbastanza frequenti per chi detiene un indirizzo di posta elettronica di questo tipo e le difficoltà riscontrate restano sempre le stesse. In pratica, ci si imbatte in problemi di accesso con messaggi di errore e rallentamenti di varia natura a cadenze più o meno regolari. A nulla valgono gli accessi da browser diversi in caso di login da computer ma anche da dispositivi differenti, quando si tenta l’autenticazione da smartphone e dunque da app.

Non esiste una vera e propria assistenza dedicata da contattare quando Alice Mail non funziona. Gli unici canali di supporto percorribili restano quelli generici dell’operatore e dunque il servizio clienti che risponde al 187 per clienti privati o l’assistente virtuale Angie presente sul sito del vettore appunto o anche via app MyTIM. In ultima istanza, anche i canali social ufficiali di Facebook e Twitter di TIM potrebbero essere un punto di riferimento per contattare qualche operatore attivo che risponda ai dubbi e alle perplessità sui malfunzionamenti attuali.

