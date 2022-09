Non si arrestano in alcun modo i problemi Alice Mail, visto che oggi 7 settembre vengono riportati dagli utenti disservizi sul login che non funziona. Un altro disagio per il pubblico, a distanza di alcune settimane dal nostro ultimo articolo a tema. Stando ai test che ho avuto modo di effettuare in questi minuti, effettivamente potreste incontrare difficoltà già dall’accesso, a differenza di quanto avvenuto in altre circostanze. In passato, infatti, capitava di entrare e di incappare in messaggi di errore provando a destreggiarsi tra una pagina e l’altra all’interno della propria casella di posta elettronica.

Come si manifestano i problemi Alice Mail il 7 settembre: di nuovo non funziona il login

Dunque, la situazione è di facile lettura ed è possibile capirci qualcosa di più anche su Down Detector, visto che le anomalie odierne relative al mondo TIM, al momento, sono associabili proprio alla questione della posta elettronica. I problemi Alice Mail il 7 settembre si manifestano a monte, considerando il fatto che non funziona il login secondo quanto riportato ad inizio articolo. In questi minuti, in ogni caso, non abbiamo ancora a disposizione una replica ufficiale da parte dell’assistenza per mettere a fuoco le cause del disservizio.

Aspetto, quest’ultimo, che non ci consente di capire quando verranno risolti i problemi Alice Mail venuti a galla questo mercoledì. Sappiamo soltanto che non funziona il login. La situazione è in continuo divenire e, da parte mia, non posso fare altro che continuare a tentare l’accesso alla casella di posta elettronica, o in alternativa monitorare quantomeno eventuali riscontri da parte dei tecnici. A voi come vanno le cose questa mattina? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo.

Avete notato problemi Alice Mail stamane? Fateci sapere in quale contesto specifico non funziona il servizio.