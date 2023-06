Ci sono conferme questa mattina sul fatto che sarebbero emersi nuovi problemi Alice Mail, considerando il fatto che oggi 27 aprile risulta assai difficoltoso il login alla piattaforma. In particolare, l’anomalia pare venire a galla soprattutto con la versione web della casella di posta elettronica, stando anche ad alcuni test che ho avuto modo di effettuare poco fa. Una volta inserite le credenziali, infatti, resta una pagina bianca che non consente di andare avanti. Al più, aggiornando l’URL di atterraggio, ottengo un risultato come quello che trovate nell’immagine ad inizio articolo.

Primi riscontri sui problemi Alice Mail riscontrati oggi in fase di login dagli utenti in Italia

Insomma, la situazione odierna presenta delle differenze rispetto a quella che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi con un altro articolo a tema. La speranza è che i problemi Alice Mail possano essere affrontati e superati nel corso delle prossime ore, attraverso un intervento adeguato da parte dei tecnici. In questo modo avremo la possibilità di inviare messaggi di posta elettronica e soprattutto leggere le email che nel frattempo ciascun utente ha ricevuto nel corso della mattinata.

Va aggiunto che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci siano ancora risposte ufficiali da parte dell’assistenza. Insomma, oltre a far presente che i problemi Alice Mail riscontrati da diverse persone oggi 27 giugno non siano assolutamente isolati, diventa complicato sbilanciarsi sui tempi di ripristino e sulla reale natura del disservizio. La situazione sarà sicuramente più chiara nel pomeriggio, magari con relativa risoluzione del bug di cui in tanti parlano in queste ore.

Anche voi riscontrate problemi Alice Mail oggi? Risultano palesi già in fase di login? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ulteriori elementi di analisi, magari con un feedback dall’assistenza di TIM.

