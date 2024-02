Occorre tenere gli occhi aperti oggi con Alice Mail, visto che si registrano problemi sia in fase di login, sia per messaggi ricevuti, stando anche ad alcuni test che ho avuto modo di condurre nelle ultime ore. In particolare, il disservizio è tornato in mattinata, a distanza di settimane dal nostro ultimo articolo a tema. Come stanno le cose? Parlare di vero e proprio down sarebbe ingeneroso nei confronti di TIM, visto che il disservizio va e viene. Per questa ragione, ci sono buone probabilità che tutto possa rientrare nel giro di poche ore, consentendo a tutti di ricevere ed inviare in totale serenità messaggi di posta elettronica.

Bisogna monitorare Alice Mail oggi: tra login e messaggi non ricevuti, con possibili problemi in queste ore

Fatta questa premessa, è oggettivo che stiano venendo a galla disservizi che i tecnici dovranno risolvere nel più breve tempo possibile. Come accennato in precedenza, non parliamo di down grazie anche a numeri non così esagerati che possiamo registrare tramite i prncipali tool disponibili online. Resta il fatto che la questione Alice Mail sia un tema oggi, visto che le lamentele del pubblico spaziano tra login che non ha esito felice e messaggi non ricevuti. Aspetto, quest’ultimo, che potrebbe condizionare non poco la nostra giornata lavorativa, come si può facilmente immaginare.

Allo stato attuale, mentre pubblichiamo il nostro articolo, non abbiamo ancora una presa di posizione ufficiale da parte di TIM e non è detto che arrivi, anche perché come accennato prima la situazione appare tutto sommato sotto controllo. Saranno molto importanti le prossime due ore per comprendere quale sia realmente la portata dei problemi di oggi. Di sicuro occorrerà un segnale deciso da parte dei tecnici per ricominciare ad inviare e ricevere email.

Vi terremo aggiornati in caso di novità su Alice Mail, tra login che non funziona e problemi coi messaggi ricevuti.

