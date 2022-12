Con sommo rammarico di tanti fan Apple, nella giornata di ieri 12 dicembre, l’aggiornamento iOS 16.2 non è stato per nulla distribuito da Apple, nonostante diversi indizi andassero proprio in questa direzione. Tuttavia non c’è da disperarsi, visto che la data di uscita dell’update potrebbe essere anche quella odierna o comunque non dovrebbe mancare molto al rilascio.

Di seguito vale la pena spiegare perché si insista così tanto per il rilascio imminente dell’aggiornamento iOS 16.2. Forse a qualcuno sarà sfuggito che lo scorso 7 dicembre proprio Apple ha rilasciato la versione Release Candidate dell’update, ossia il pacchetto definitivo dell’esperienza software destinato agli sviluppatori. Questo passaggio è propedeutico al rilascio globale del firmware e anticipa (appunto) l’ultimo step solo di una manciata di giorni, al massimo di una settimana.

Per tutto quanto appena affermato e per la solita abitudine di Apple di rilasciare i suoi aggiornamenti software nelle tradizionali giornate di inizio settimana e dunque di lunedì o di martedì, ecco che la serata di ieri sembrava poter essere la più indicata per la comparsa delle notifiche di download. Così non è stato ma si nutrono nuove speranze per la giornata odierna o anche per domani.

L’aggiornamento iOS 16.2 è tanto atteso per il gran numero di novità in arrivo proprio con la futura installazione software. Tra queste ci sarà l’integrazione dell’app Freeform per la collaborazione tra più dispositivi, una completa rivisitazione dell’app Casa, ma anche alcune correzioni per la funzione di SOS Emergenza (per non far partire chiamate di emergenza nei casi in cui non ci sia un reale pericolo). Con la prossima attualizzazione non mancheranno neanche alcune implementazioni per l’Always-On Display, Game Center e infine per Apple Music. Nel caso di rilascio tra oggi e i prossimi giorni, l’orario di notifica per il download sarà sempre quello serale, dalle ore 19 circa in poi.

