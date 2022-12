A che ora esce oggi 12 dicembre l’aggiornamento iOS 16.2? Non ci sono particolari dubbi sul lancio software delle prossime ore, tanto atteso perché portatore di correzioni di bug ma anche di novità di rilievo. Dunque è il caso di soffermarsi su quando sarà disponibile la notifica per il download del pacchetto e quando si potrà procedere alla relativa installazione.

Orario di massima

Non c’è, come sempre nella tradizione delle distribuzioni software di Apple, un momento esatto in cui l’aggiornamento iOS 16.2 verrà rilasciato. Quello che possiamo dire per quanto riguarda l’Italia è che quasi sempre gli alert relativi alla disponibilità dei pacchetti sono sempre comparsi sui telefoni degli interessati dopo le 18 o le 19. Il caso odierno non dovrebbe fare alcuna eccezione. Questa tempistica è stata rispettata anche per la Release Candidate rilasciata di giovedì scorso, dunque non c’è motivo per credere in qualcosa di diverso.

Novità e iPhone compatibili

Appurato che quando esce l’aggiornamento iOS 16.2 proprio oggi, è il caso anche di soffermarsi sulle principali novità dell’update. L’ultima soluzione software include l’app Freeform per la collaborazione tra più dispositivi, una nuova architettura per l’app Casa, novità e correzione per gli SOS Emergenza (per far scattare le chiamate solo nei reali casi di necessità). Ancora, sono previste delle altre novità per Always-On Display, Game Center e infine Apple Music.

Quali saranno gli iPhone che supporteranno ancora iOS 16.2? Eseguiranno il prossimo passaggio software l’iPhone 8 e iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XR, l’iPhone XS e iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’‌iPhone 11‌ Pro e iPhone 11 Pro Max e ancora l’iPhone SE. Naturalmente il passaggio sarà garantito anche sui dispositivi più recenti come iPhone 12 e iPhone 12 mini, ‌iPhone 12‌ Pro e iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 e ‌iPhone 13‌ mini, iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max, iPhone SE e tutta l’ultima serie iPhone 14.

