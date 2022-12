Ci sono finalmente maggiori certezze che possiamo prendere in esame questa mattina per quanto concerne il Samsung Galaxy S23 Ultra, in relazione alla probabile scheda tecnica che avremo modo di toccare con mano nello scorcio iniziale del 2023. A meno di 24 ore di distanza dai primi rumors sui passi in avanti fatti dalla serie in questione sul fronte della registrazione video, stando all’articolo che abbiamo portato ieri alla vostra attenzione, oggi tocca fare i conti con un quadro generico che ci dice esattamente in quale direzione stiamo andando sotto questo punto di vista.

Indicazioni precise sulla scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra: le informazioni raccolte oggi in Italia

Quali sono le linee guida venute a galla il 12 dicembre, in merito alla scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra? La situazione, effettivamente, appre più chiara stamane in Italia, stando a quanto riportato da SamMobile. Stando ai documenti di certificazione del TENAA, il display del Galaxy S23 Ultra (SM-G9180) dovrebbe arrivare alla soglia di 6,8 pollici di diagonale, con una risoluzione QHD+ (3.088×1.440 pixel). Il dispositivo potrà ovviamente contare sulla connettività 4G LTE e 5G.

Il suo processore octa-core ha tre cluster di CPU, con un cluster a 3,36 GHz e gli altri due a 2,8 GHz e 2 GHz. Massima attenzione nei confronti del processore Snapdragon 8 Gen 2, con una velocità più elevata rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 vanilla (versione AB). Vi ricordo anche che il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà il doppio taglio da 8 GB/12 GB di RAM e 256 GB/512 GB/1 TB per quanto rigurarda l’archiviazione.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà sostenuto da quattro fotocamere posteriori. Quella primaria da 200 MP, una ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo 3x da 10 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Cosa vi aspettate in aggiunta?

