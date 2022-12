Il Samsung Galaxy S23 garantirà di registrare video in 8K, ma compiendo un passo in avanti rispetto all’attuale Galaxy S22: ne è abbastanza certo il tipster Ice Universe che ha condiviso il tweet presente in chiusura articolo, più che eloquente. Secondo l’informatore, tra la generazione del 2022 dei top di gamma e quella del 2023 ci sarebbe davvero un grosso passo in avanti.

La serie Galaxy S23 potrebbe consentire di registrare video 8K a 30 fps e si tratterebbe di un miglioramento della performance rispetto al Samsung Galaxy S22 che esegue la stessa operazione a 24 fps. I video acquisiti con frame rate più elevati, come è risaputo, offrono più dettagli e movimenti più fluidi. Soprattutto nel caso si voglia riprendere un soggetto in rapido movimento, ecco che il risultato sarà migliore. Proprio il frame rate più veloce del 25% per i video 8K segna di certo una piccola grande rivoluzione ma c’è anche da chiedersi quanto ne beneficeranno gli utenti finali.

Non è un mistero che i video 8K occupino molto spazio di archiviazione sul telefono, tanto più nel caso di clip girate a 30 fps anziché 24 fps. Dunque gli utenti non utilizzeranno questa impostazione di ripresa molto spesso, proprio per preservarsi storage utile. Ancora, va considerata la questione schermo: per quanto ampio, il display di uno smartphone non sarà mai così esteso da mettere in risalto la reale differenza tra la risoluzione 4K e 8k. O meglio, il surplus potrebbe essere visibile ad un occhio più esperto, ma impercettibile per la maggior parte degli utenti.

Al lancio dei prossimi Samsung Galaxy S23 mancano diverse settimane. Il prossimo evento Unpacked di presentazione dovrebbe svolgersi nei primi giorni di febbraio ed essere trasmesso in diretta da San Francisco, per il primo evento con pubblico del produttore dopo la pandemia Covid-19.

