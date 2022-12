Attraverso WhatsApp è possibile comunicare in maniera totale con chiunque, quello di cui si ha però bisogno per farlo è avere un numero di cellulare della persona con la quale si ha intenzione di scambiare messaggi, audio, file, foto e così via. Questa è sempre stata la regola principale per utilizzare WhatsApp, senza numero di cellulare dell’altro interlocutore non si può avviare alcun tipo di comunicazione. Eppure esistono degli escamotage che permettono di trovare qualcuno su WhatsApp anche se non si dispone del suo numero di cellulare.

Tutte le dritte del caso per individuare su WhatsApp contatti di cui non abbiamo il numero in questo momento

Occorre andare oltre i soliti discorsi sulla privacy, dunque, dopo quelli dei giorni scorsi. Può capitare insomma di voler mandare un messaggio a qualcuno, ma di accorgersi di non avere a disposizione il suo contatto in rubrica. Come fare in questi casi? La soluzione risulta essere davvero molto semplice, ma bisogna avvalersi di un’altra applicazione, chiamata TrueCaller, che può essere utilizzata sia per smartphone Android che per quelli di stampo Apple, quindi con sistema operativo iOS.

Grazie al download di quest’app di terze parti, ecco che sarà possibile in modo assolutamente facile e rapido poter comunicare su WhatsApp con un utente di cui non si dispone il numero di cellulare. Una volta installata TrueCaller sarà possibile cercare qualsiasi numero, ma bisogna conoscere il nome ed il cognome della persona che vogliamo cercare. Quando poi saranno inseriti tali dati, ecco che in poco tempo avremo a disposizione il numero di cellulare richiesto e potremo inserirlo nella rubrica di WhatsApp ed iniziare a chattare.

Quest’applicazione è gratuita, ma ci sono alcuni servizi che richiedono l’iscrizione a pagamento, si può insomma sottoscrivere un abbonamento mensile che sarà di 1,99 euro. In realtà però già nella sua versione base sarà possibile scovare il numero di cellulare della persona con la quale si ha intenzione di comunicare tramite WhatsApp. Se avete quindi necessità di chattare su WhatsApp con un contatto non presente in rubrica, ecco che con quest’app di supporto sarà possibile conoscere il suo numero di cellulare.

