Una novità molto utile sta per investire i messaggi WhatsApp, nell’ottica di garantire la massima privacy per gli utenti che vorranno preservare determinate informazioni condivise. Il passo in avanti compiuto per la riservatezza dei dati è stato appena scovato nella versione della beta WhatsApp per Android 2.22.25.20 presente sul Play Store dall’informatore WABetaInfo. Cerchiamo di capire esattamente cosa ci attende dunque, al rilascio definitivo e globale della specifica implementazione.

Già da tempo ci siamo abituati ad utilizzare l’opzione che ci consente di inviare immagini e video visualizzabili una sola volta. Per evitare che qualcuno re-inoltri i contenuti o effettui uno screenshot di quanto condiviso, magari in confidenza, ecco che è possibile preservare tutto cià che viene considerato davvero speciali. Qualcosa di identico sta per giungere anche per i semplici messaggi di testo: quando si vorrà preservare una nota, si potrà farlo con una semplice procedura.

L’immagine di inizio articolo mostra un nuovo pulsante speciale posizionato accanto alla barra della chat. Quest’ultimo non è un semplice pulsante di invio ma contiene al suo interno un lucchetto. Il dettaglio indicherebbe dunque la possibilità di condividere un messaggio con la relativa visualizzazione una sola volta. Una volta spedita, proprio la nota di testo potrà essere visualizzata singolarmente, per poi scomparire. Sempre la schermata posta all’inizio di questo approfondimento, mostra la notifica visualizzata dagli utenti nel prevedibile tentativo di aprire il messaggio scomparso: il pop-up inviterà l’utente a chiedere all’interlocutore un nuovo inoltro.

Siamo ancora in piena fase di sviluppo dell’ultima novità per i messaggi WhatsApp. Difficilmente vedremo l’implementazione dell’opzione in via definitiva prima della fine del 2022. Quanto oggi condiviso per la beta Android non mancherà di giungere anche per gli iPhone, magari con tempistiche diverse e pure (di certo) per la versione desktop del servizio di messaggistica.

