Arrivano direttamente da INPS alcune precisazioni importanti per tutti coloro che registrano anomalie in termini di assistenza e numero verde, visto che oggi 6 dicembre possiamo aggiungere qualcosa rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri. Effettivamente, in tanti negli ultimi tempi stanno faticando non poco nel mettersi in contatto con un operatore e fornire un feedback a chi brancola nel buio è il minimo che si possa fare per chiarire un minimo la situazione. La buona notizia consiste nel fatto che a breve dovrebbe esserci una svolta positiva per tutti.

Arrivano ulteriori chiarimenti da INPS su assistenza e numero verde oggi 6 dicembre: prospettive a breve termine

Quali sono nel dettaglio gli ultimissimi chiarimenti giunti da INPS per quanto concerne la questione assistenza e numero verde? Andando a spulciare i canali social ufficiali, effettivamente oggi 6 dicembre mi sono imbattuto in una presa di posizione che ci fa comprendere come dovrebbero evolvere le cose a stretto giro. A prescindere dal fatto che abbiate riscontrato anomalie con l’assegno unico o con altri bonus attualmente attivi qui in Italia, è utile prendere in esame questa risposta ufficiale da parte dell’ente:

“Ci dispiace molto per il disagio procurato, è di nuovo attivo il nostro contact center a regime leggermente ridotto. Le chiamate in arrivo sono moltissime e per questo motivo potreste dover attendere o riprovare a chiamare più tardi. Rimangono sempre attivi fino al 7 dicembre anche i numeri provinciali sostitutivi attivati“.

Insomma, situazione in evoluzione, con la ferma convinzione che entro questo fine settimana sarà possibile interfacciarsi senza problemi con INPS. Anche attravero il numero verde dell’assistenza, che negli ultimi tempi ha innescato non poche polemiche da parte del pubblico. A voi come sono andate le cose di recente? Fateci sapere qui di seguito.

