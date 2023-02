Il nuovo sito INPS appare confusionario e poco intuitivo, stando almeno alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in queste ore. Tanti problemi evidenziati dal pubblico, visto che ad alcuni addirittura non funziona come vi abbiamo riportato con un altro articolo nella giornata di ieri. Come stanno le cose? La questione principale, almeno per ora, riguarda i rallentamenti registrati dagli utenti nello spostarsi da una sezione all’altra del sito, ma anche pagine ed informazioni prima facilmente raggiungibili ed ora collocate all’interno di una sorta di labirinto digitale.

Al momento non convince il nuovo sito INPS: alcuni riscontri ufficiali sui problemi registrati oggi

Come stanno le cose? Andiamo per gradi, perché se da un lato la collocazione di determinate schede all’interno del nuovo sito INPS difficilmente verrà modificata, allo stesso tempo determinati disservizi dovrebbero essere affrontati a stretto giro. Vedere per credere quanto riportato dall’assistenza nelle ultime ore sui suoi canali social: “A seguito della migrazione del portale istituzionale dell’Istituto, sono in corso attività di ottimizzazione e perfezionamento che potrebbero causare rallentamenti. Stiamo cercando di risolvere tutte le problematiche nel più breve tempo disponibile“.

Successivamente, sono arrivati ulteriori riscontri sul nuovo sito INPS, visto che le persone destinate a curarne i social sono state letteralmente assaltate da utenti al momento disorientati: “A breve la situazione sarà completamente ripristinata. Grazie per la pazienza e le segnalazioni che ci avete fatto è che ci aiutano a migliorare il servizio“. Staremo a vedere se in giornata la situazione migliorerà per tutti coloro che al momento faticano non poco nel trovare quello che cercano.

A voi come va il nuovo sito INPS? Lo trovate intuitivo e fluido, o riscontrate problemi come quelli che abbiamo descritto? Fateci sapere nei commenti, in attesa di un eventuale intervento dei tecnici.