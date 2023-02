In questa giornata di lunedì 20 febbraio l’app INPS non funziona ad una buona fetta di cittadini che cercano di autenticarsi per ottenere informazioni, inviare richieste oppure monitorare lo stato delle loro domande. Ci sono delle difficoltà di accesso specifiche per lo strumento dell’ente previdenziale che vale la pena esaminare, anche nell’ottica di fornire utili suggerimenti per ottenere il giusto supporto tecnico.

L’app INPS non funziona al momento dell’autenticazione del proprio profilo. Tutte le informazioni pubbliche invece, disponibili senza login, sono al contrario visibili senza alcun problema. Proprio nel momento in cui si prova ad effettuare l’accesso con codice personale o con SPID, si assiste a diversi rallentamenti dello strumento. In particolar modo, è con l’accesso via PIN semplice che l’autenticazione fallisce o risulta estremamente rallentata. Come naturale conseguenza dunque, ogni sezione interna dell’applicazione non può essere raggiunta e le relative funzioni sono precluse. Le difficoltà maggiori, almeno per il momento, riguarderebbero gli utenti con dispositivo Android, piuttosto che quelli con iPhone.

Come è giusto comportarsi in situazioni come quella odierna in cui l’app INPS non funziona per ottenere adeguato supporto? Intanto c’è da dire che, per qualsiasi operazione urgente si potrà fare ricorso al sito dell’ente previdenziale. Quest’ultimo non presenta alcun malfunzionamento al momento di questa pubblicazione. Per avere risposte esatte a dubbi e problematiche personali si potrebbe poi contattare il contact center INPS appunto che risponde al recapito 803.164, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e anche il sabato dalle 8 alle 14. Ancora, per un supporto più puntuale e dedicato proprio all’applicazione che sta dando problemi in queste ore, va segnalato direttamente il contatto mail degli sviluppatori supporto.pda@inpa.it. Non sono disponibili i tempi di risposta indicativi alle richieste di aiuto via messaggio ma ci si aspetta che eventuali feedback (soprattutto per questioni urgenti) siano abbastanza celeri.

