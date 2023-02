Potrebbe essere un fine settimana non semplice per gli utenti alla ricerca di determinate informazioni, in riferimento ai probabili problemi al sito INPS che rischiano di essere riscontrati a partire da sabato 11 febbraio. Insomma, se da un lato occorre sempre monitorare i canali social ufficiali per tenere d’occhio eventuali riscontri su temi caldi, come osservato di recente sul nostro magazine a proposito dell’assegno unico, al contempo non dobbiamo dimenticare che parte del pubblico si rechi direttamente all’interno della propria area utente per trovare determinate risposte.

Cosa sappiamo sui possibili problemi al sito INPS dall’11 febbraio: orario dell’intervento di manutenzione

Ebbene, questo rischia di non essere possibile durante il prossimo weekend, come confermato direttamente da INPS tramite un post apparso su Facebook venerdì mattina. Per farvela breve, alla luce di operazioni di manutenzione straordinaria, è elevato e concreto il rischio che ci siano problemi con il sito INPS e i relativi contenuti. Per quanto riguarda la fascia oraria che dobbiamo prendere in considerazione in questo particolare contesto, sappiamo che i servizi potrebbero essere temporaneamente indisponibili a partire dalle ore 15 di sabato 11 febbraio.

Un monito per tutti coloro che sfruttano il weekend per recarsi nella propria area utente, considerando il fatto che il suddetto intervento verrà finalizzato con ogni probabilità alle ore 15 di domenica 12 febbraio. Insomma, 24 ore di possibili disservizi che sono stati preannunciati poco fa sui social. Qualora doveste riscontrare difficoltà, nessun imprevisto e soprattutto nessun attacco hacker, visto che in circostanze di questo tipo il pensiero finisce subito lì.

Staremo a vedere come andranno le cose, perché se da un lato è certo l’intervento di manutenzione al sito INPS, allo stesso tempo non è sicuro che l’operazion comporti necessariamente un disagio concreto di accesso per il pubblico interessato.