Si fa molta confusione in questo periodo a proposito dei Mondiali 2026, in particolare su dove si giocheranno, ma anche sulla formula dei gironi. Se da un lato non ci sono dubbi che tra poco meno di quattro anni andremo incontro ad una rivoluzione, visto che passeremo ufficialmente ad un torneo con 48 squadre, allo stesso tempo ci sono ancora alcuni nodi da scogliere. In primis, nelle qualificazioni non ci saranno più i playoff in Europa (l’ultimo, dopo il sorteggio che abbiamo trattato a suo tempo, ha visto l’Italia soccombere con la Macedonia), ma solo in altri continenti. Sono però altri gli aspetti da prendere in esame.

Capiamo dove si giocheranno i Mondiali 2026 e chiariamo alcuni aspetti sulla formula dei gironi

Quali sono gli aspetti che vanno chiariti oggi 5 dicembre? In primo luogo, non tutti hanno le idee chiare su dove si giocheranno i Mondiali 2026 e formula dei gironi. Spesso si associa l’intero torneo agli Stati Uniti, mentre si ignora che dieci partite della coppa del mondo verranno disputate in Canada, mentre altre dieci si giocheranno in Messico. Ovviamente, la finale ed altri incontri importanti avranno luogo proprio negli States, ma il calendario completo sarà più chiaro nei prossimi mesi secondo quanto raccolto fino a questo momento.

Ancora, stiamo dando per scontato che avremo sedici gironi da tre squadre e che si qualificheranno ai sedecisimi di finale le prime due di ogni raggruppamento. Certo, ad oggi sembra l’ipotesi più attendibile e sensata, ma la FIFA ancora non ha ufficializzato il format, quindi occorre andarci cauti. L’Europa, nell’ambito dell’allargamento del Mondiale 2026 a 48 squadre, potrà presentare tre squadre in più, ragion per cui sulla carta l’Italia avrà maggiori probabilità di esserci dopo le ultime due dolorose esclusioni.

Nel corso del prossimo anno ne sapremo di più sui Mondiali 2023, mentre è chiaro già oggi dove si giocheranno.

Continua a leggere su optimagazine.com