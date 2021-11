Ci siamo, visto che è previsto oggi 26 novembre il sorteggio Playoff Mondiali per l’Italia, con alcune indicazioni non solo sull’orario a partire dal quale potremo seguire l’urna che definirà gli spareggi di marzo, oltre ovviamente a dove guardare in tv, ma anche sul regolamento previsto in questa circostanza. Ci sono un po’ di notizie che dobbiamo riepilogare, affinché tutti possano arrivare preparati in occasione di un evento del genere, sperando che questa volta ci sia un po’ di fortuna.

C’è il 26 novembre il sorteggio Playoff Mondiali per l’Italia: orario spareggi e dove guardare tv

Dunque, dopo aver preso in esame i sorteggi per i gironi di Champions League, come osservato in estate, tocca concentrarsi sulla nostra nazionale nel pomeriggio. Cosa dobbiamo aspettarci dal sorteggio Playoff Mondiali per l’Italia? In primis le dritte per seguire l’evento, con orario di inizio previsto alle 17 di oggi 26 novembre. Secondo quanto raccolto in mattinata, in tv si potrà seguire su Rai 2, Rai 2 HD (canale 502), Sky. Per quanto concerne la diretta streaming, abbiamo come riferimento Rai Play, FIFA.com, fino ad arrivare al canale Ufficiale YouTube UEFA.

Per quanto riguarda quello che dobbiamo aspettarci quest’oggi, vi ricordiamo che la fascia 1 ci rimanda all’Italia, ma anche a Portogallo, Russia, Scozia, Svezia e Galles. Per quanto riguarda la fascia 2, abbiamo Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia ed Ucraina. Vi ricordiamo che l’Italia dovrà disputare la semifinale contro una squadra in fascia 2 e, in caso di vittoria, probabilmente l’atto finale contro un’altra squadra di fascia 1. La speranza di tutti, non a caso, è evitare il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Insomma, ora ne sappiamo di più sul sorteggio Playoff Mondiali per l’Italia, senza dimenticare tutte le dritte del caso per quanto riguarda l’orario dell’evento che andrà a determinare spareggi e dove guardare in tv.