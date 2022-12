The Mandalorian 3 posticipa la data di debutto. Le avventure del Mandaloriano e del piccolo Grogu dovranno aspettare ancora un bel po’; la terza stagione della serie Lucasfilm slitta da febbraio a dopo il 1° marzo 2023, come annuncia Disney+ su Twitter.

La notizia arriva sulla scia della serie live-action di Star Wars, Andor, spin-off prequel del film Star Wars: Rogue One, che ha di recente concluso la sua prima stagione.

La prima stagione di The Mandalorian è stata pubblicata a novembre/dicembre del 2019, seguita da un secondo ciclo di episodi, disponibile su Disney+ l’anno successivo. Il finale della seconda stagione della serie ha visto il ritorno di Mark Hamill, ringiovanito con la CGI per l’occasione, nei panni di Luke Skywalker dopo gli eventi del film Star Wars Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi. Luke è venuto a cercare Grogu, dopo essere rimasto impressionato dalle sue abilità, per addestrarlo a controllare la Forza.

I personaggi di Mando (interpretato da Pedro Pascal), Grogu, Luke e Ahsoka Tano (Rosario Dawson) sono poi tornati nella serie spin-off di The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Nel corso degli episodi, la piccola creaturina ha preso la difficile decisione di rinunciare all’addestramento Jedi. Dopo aver detto addio a Luke, è tornato al fianco di Mando.

Dati gli eventi dell’episodio 5 di The Book of Boba Fett – in cui a Din Djarin è stato detto che “non è più un Mandaloriano”, perché si era tolto l’elmo e quindi ha mostrato la sua faccia agli altri, The Mandalorian 3 lo rivedrà nel tentativo di reclamare il suo status originale. Ovviamente Mando sarà di nuovo insieme a Grogu.

Nel cast di The Mandalorian 3 ritroveremo quindi: Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Emily Swallow, Amy Sedaris e Giancarlo Esposito.

