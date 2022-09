Andor su Disney+ racconta un’altra storia legata all’universo Star Wars che, grazie alle serie tv sullo streamer della Casa di Topolino, non è mai stato così ampio.

Dopo Obi-Wan Kenobi, che ha aggiunto un tassello in più al legame tra il Maestro Jedi e l’ex pupillo Anakin Skywalker – diventato Darth Vader – Andor su Disney+ scende nei bassifondi, ed esplora storie di persone comuni che si sono unite per iniziare la ribellione contro l’Impero. Cassian Andor ancora non sa di essere una di queste figure in grado di fare la differenza.

Diego Luna riprende il ruolo del ribelle di Star Wars: Rogue One facendo un passo indietro. Cinque anni prima degli eventi narrati nel film, nella serie, che si preannuncia molto sostanziosa nel raccontare gli eventi, Cassian è un uomo che si guadagna da vivere come può, in un’epoca piena di pericoli, inganni ed intrighi, restando sempre all’ombra e muovendosi come un topo: veloce e scaltro, di basso profilo. I primi due episodi esplorano il passato del futuro eroe, dalla sua infanzia/adolescenza, cresciuto in una piccola tribù orfana, fino al momento in cui Maarva Andor lo accoglie con sé e ne diventa la madre adottiva.

Col tempo, Cassian sviluppa un atteggiamento antirivoluzionario e non intende mescolarsi tra coloro che sostengono la causa. Diego Luna ci mostra il volto di un giovane ma vecchio allo stesso tempo, un sopravvissuto che è già stanco della sua vita. Vediamo Andor muoversi nei bassifondi della città e legare con la ribelle Bix, ma fondamentale sarà l’incontro con Luthen Rael, uno dei capi fondatori dell’Alleanza Ribelle che diventerà suo mentore.

E infatti la storia decolla proprio da questo incontro: dopo averci raccontato il difficile passato di Cassian, la serie comincia ad esplorare la nuova vita del protagonista, ancora alle prime armi come spia. Così comincia dunque il viaggio di Andor su Disney+: un intimo quanto tormentato percorso di un uomo che non aveva nulla, e che sarà destinato a giocare un ruolo fondamentale durante la ribellione. Il tono è più cupo, l’umorismo è assente, in linea con le tematiche della serie.

Andor si prende i suoi tempi per raccontare, e ciò viene giustificato dalla lunghezza della prima stagione, ben 12 episodi – finora la più lunga tra le serie live-action del franchise di Star Wars. Piacerà a chi si è appassionato a Rogue One, ma non aspettatevi grandissime scene d’azione, almeno nei primi episodi, perché vengono sacrificate in favore di una narrazione introspettiva sul personaggio.

Andor su Disney+ è disponibile dal 21 settembre con i primi tre episodi.

