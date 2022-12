Periodo di novità per WhatsApp che, proprio in queste ultime ore, sta rilasciando tante nuove funzionalità per gli utenti Android, ma che a breve saranno a disposizione anche per coloro che utilizzano l’app di messaggistica su un iPhone. Sono stati notati cambiamenti per accedere in modo molto più rapido alla fotocamera e qualche modifica è stata effettuata anche per le chat di gruppo. WhatsApp sta quindi cambiando un po’ forma, provando come sempre ad essere più intuitivo e facile da utilizzare, semplificando alcune funzionalità.

Focus sulle più fresche novità in arrivo per WhatsApp con aggiornamento in uscita a fine 2022

Occorre un contributo aggiuntivo, dunque, rispetto a quanto riportato ieri. Ciò che alcuni utenti Android avranno sicuramente notato è la presenza di un nuovo collegamento nella barra delle azioni in alto, dove si ritrova un accesso rapido alla fotocamera dell’app di messaggistica. In questo modo sarà possibile acquisire molto più facilmente ed in modo rapido un video o una foto. Si potrà cambiare la didascalia, scegliere con chi condividere il contenuto oppure postarlo semplicemente come stato WhatsApp.

Cliccando insomma sulla nuova icona della fotocamera, ecco che sarà decisamente più veloce poter condividere un file multimediale. Cambiamenti interessanti anche per quanto riguarda le chat di gruppo di WhatsApp. Capita di ritrovarsi in gruppi dove ci siano persone poco conosciute o delle quali non si possiede il numero di cellulare, qui solitamente appare prima il numero e non sempre è facile capire di chi si tratta. Tale grafica subirà d’ora in poi una modifica, infatti all’interno di queste chat di gruppo con utenti non registrati nella nostra rubrica si paleserà prima il nome, che sarà d’ora in poi visibile a partire dalla sinistra dello schermo e poi il numero di cellulare.

Un modo per riuscire a capire subito chi abbia scritto il messaggio. Per ora si tratta di una novità di WhatsApp rilasciata per alcuni beta tester, ma nel giro di qualche giorno arriverà su tutti i dispositivi Android. Novità anche per quanto riguarda l’unione di diversi gruppi, creando una vera community dove poter far interagire tutti i gruppi che si hanno su WhatsApp.