La ricerca dei messaggi WhatsApp può essere utile in numerosi contesti, soprattutto quando si ha la necessità di risalire a determinati contenuti in chat. Finora è stato possibile procedere all’operazione grazie all’utilizzo di parole chiave ma ben presto la funzione verrà ampliata e sarà anche consentito di effettuare un’indagine grazie al ricorso di una data.

Già nella beta di WhatsApp per iOS 22.19.0.73 era stata trovata traccia della funzione di ricerca dei messaggi WhatsApp per data ma è nell’ultimissima beta iOS 22.24.0.77 (dunque solo per iPhone) che i primi tester stanno avendo la possibilità di testare con mano la nuova feature. L’informazione puntuale al riguardo ci viene fornita grazie a WABetaInfo, il noto tipster esperto del servizio di messaggistica. Quest’ultimo ha anche condiviso l’immagine di inizio articolo, spiegando dunque come sarà possibile d’ora in poi ritornare su vecchie note condivise anche da tanto tempo, proprio grazie al ricorso di un semplice calendario.

In pratica, per cercare messaggi WhatsApp all’interno della chat, bisognerà andare nella barra di testo e selezionarla, come quando si vuole digitare una nuova nota. Comparirà la ben nota tastiera ma, al di sopra di questa e in alto a destra, ci sarà una nuova icona. Il simbolo mostrerà contemporaneamente la lente di ingrandimento con un calendario. Aprendo la specifica funzione, ecco che sarà possibile selezionare una qualsiasi data e ritornare ai messaggi scambiati in chat solo in quel momento. La soluzione è dunque senz’altro pratica e utile.

Per quanto la nuova modalità di ricerca dei messaggi WhatsApp sia in beta sugli iPhone, la stessa novità non è ancora giunta nella versione sperimentale per gli Android. Per i possessori di telefonini con OS Google non ci sarà altro da fare se non attendere che gli sviluppatori portino la stessa opzione anche per i loro telefoni.

