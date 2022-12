Occorre fare molta attenzione su quello che sta avvenendo da un po’ di tempo a questa parte attorno al Samsung Galaxy S21. Si tratta di un device estremamente popolare in Italia e la notizia di oggi, che vede l’aggiornamento contenente Android 13 e One UI 5.0 in distribuzione anche negli Stati Uniti, ci dice fondamentalmente che il produttore coreano si sente sicuro sulla tenuta dei modelli post download. Un ottimo segnale anche qui in Italia, dove la diffusione del pacchetto software è scattata ufficialmente nello scorcio iniziale di novembre.

Effetto ed estensione dell’aggiornamento Android 13 sui Samsung Galaxy S21 negli Stati Uniti

Inevitabile che negli ultimi tempi si sia parlato di Samsung Galaxy S21 soprattutto in termini commerciali, se pensiamo ad alcune offerte venute a galla nel corso del Black Friday. Alcune proposte le abbiamo citate anche all’interno del nostro magazine. Detto questo, la versione software che risulta in distribuzione negli Stati Uniti ci dice che la serie risulti ancora bloccata alla patch di sicurezza di ottobre 2022, invece della più recente patch di novembre 2022. Poco male, visto che l’interesse del pubblico converge per forza di cose su altri fattori.

In ogni caso, come riporta SamMobile, tutti i possessori di un Samsung Galaxy S21 negli Stati Uniti saranno abilitati all’installazione del pacchetto software nel giro di poche ore. Un firmware che, fondamentalmente, non dovrebbe essere in alcun modo portatore di problemi, visto che gli utenti italiani finora appaiono decisamente soddisfatti della tenuta del proprio dispositivo in seguito al download. Discorso che vale anche su un tema delicato come quello della durata della batteria, stando a quanto raccolto fino ad oggi.

Insomma, allo stato attuale ci sono tutti i presupposti per procedere con l’installazione dell’upgrade per il proprio Samsung Galaxy S21. A voi come stanno andando le cose?