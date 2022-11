Stiamo assistendo proprio in queste ore al secondo rilancio ufficiale di Unieuro, per quanto concerne il Black Friday 2022. Una sorta di risposta a MediaWorld, se vogliamo, alla luce delle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo. In attesa delle proposte in arrivo venerdì, quando i vari shop dovrebbero servire il piatto forte, vediamo come stanno le cose oggi 22 novembre per tutti coloro che intendono procedere con un acquisto online. Come sempre, tutta la settimana che porta all’evento principale presenta occasioni interessanti in Italia.

Arriva puntuale un altro rilancio Unieuro per Black Friday 2022 con AirPods e Samsung Galaxy S21

Quali sono le offerte del giorno per tutti coloro che sono già addentrati nel Black Friday 2022 di Unieuro? Apple grande protagonista di questo rilancio, se pensiamo che gli AirPods di seconda generazione risultano disponibili a soli 119 euro. Ancora, chi intende portarsi a casa un iPhone 13, può optare per il taglio di memoria più piccolo, con una spesa totale pari a 799 euro. A conti fatti, abbiamo raggiunto gli stessi livelli di Amazon, anche se in quest’ultimo caso i device risultano disponibili non in pronta consegna.

Restando in ambito Apple, ci sarebbe anche il cosiddetto iPad 10.2 Wi-Fi da 64GB, acquistabile con la colorazione grigio siderale a 342 euro, invece di 439. Dunque, sconto del 22%. Bisogna fare molta attenzione anche all’offerta di Unieuro per il Samsung Galaxy S21, visto che in occasione del Black Friday 2022 gli utenti interessati possono portarsi a casa lo smartphone con una spesa di 449 euro.

Per chi dispone di un budget inferiore, c’è anche il Samsung Galaxy A13 a 179 euro. Insomma, il Black Friday 2022 di Unieuro per ora sta cercando di venire incontro alle esigenze di tutte le tasche a quanto pare.

