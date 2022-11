Con l’arrivo dell’aggiornamento caratterizzato dalla presenza di Android 13 e One UI 5.0 sui Samsung Galaxy S20 in commercio in Corea, lì dove il produttore in questione gioca in casa, possiamo dire che si chiuda un cerchio per il top di gamma arrivato in piena pandemia. Il pacchetto software, come tutti sanno, è in graduale distribuzione in Italia da inizio novembre, al punto che ora tutti sono potenzialmente abilitati a portare a termine la sua installazione. Vediamo come stanno le cose, stando alle ultimissime informazioni raccolte per il modello in questione.

Disponibile per tutti l’aggiornamento con Android 13 sui Samsung Galaxy S20: come va la serie

La sensazione è che l’aggiornamento con Android 13 possa essere l’ultimo di una certa rilevanza per la serie Samsung Galaxy S20 cresce giorno dopo giorno. Del resto, siamo stati realisti anche all’interno del nostro magazine con un altro articolo pubblicato in settimana, facendo presente che difficilmente ci sarebbe stata un’eccezione per questi device, rispetto alla politica solitamente adottata dal colosso coreano con gli upgrade più importanti. Tre anni al massimo per ogni dispositivo, anche di fascia alta.

La notizia positivia consiste nel fatto che l’aggiornamento Android 13 abbia avuto un ottimo impatto per il Samsung Galaxy S20. Discorso valido anche per la durata della batteria, visto che i commenti raccolti sui social, all’interno di gruppi tematici, evidenziano come siano stati fatti addirittura dei passi in avanti in termini di autonomia. O, quantomeno, ad oggi non si registrano aumenti di consumi che avrebbero pregiudicato le nostre abitudini di consumo del device.

Anche la fluidità notata con le più semplici operazioni ci consegna indicazioni positive per il Samsung Galaxy S20 dopo l’installazione del nuovo aggiornamento. Insomma, a quasi tre anni dalla sua uscita sul mercato, abbiamo a che fare ancora con un top di gamma.