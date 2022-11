Quali sono gli scenari che si stanno configurando per il Samsung Galaxy S20, dopo l’avvio della distribuzione dell’aggiornamento con Android 13? Questa la domanda che si pongono tante persone che negli ultimi tre anni (quasi) hanno deciso di acquistare un device appartenente alla serie in questione. Proviamo a fare il punto della situazione oggi 28 novembre, al netto del fatto che questo mese sia già arrivata una prima patch aggiuntiva dopo il rilascio dell’upgrade più atteso. Quello che a conti fatti ha consentito di testare su larga scala la nuova interfaccia One UI 5.0.

Cosa aspettarsi a lungo termine con il Samsung Galaxy S20 dopo il rilascio dell’aggiornamento Android 13

Abbiamo già parlato della patch di novembre al momento della sua uscita, come avrete notato con l’articolo pubblicato sul nostro magazine alcune settimane fa. Ora tocca concentrarsi sugli scenari a medio e lungo termine, anche perché in molti tra gli addetti ai lavori ipotizzano che Android 13 possa essere l’ultimo grande aggiornamento assicurato ai Samsung Galaxy S20. Un po’ come avvenuto un anno fa con il Samsung Galaxy S10 e Android 12. L’auspicio è che il colosso coreano possa fare un’eccezione per il proprio pubblico.

Come evidenzia SamMobile, la speranza è che Samsung possa rendere idonea per un supporto di aggiornamento software più lungo come compensazione per chiunque sia rimasto con il proprio Samsung Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra per tutto questo tempo. Già, perché con lo scoppio della pandemia è stata un’impresa assicurarsi il modello nei tempi desiderati, senza dimenticare qualche problema software emerso qua e là negli ultimi due anni.

Dunque, in tanti stanno facendo un vero e proprio appello all’azienda, ma ad oggi non possiamo escludere che l’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 possa essere l’ultimo “importante” per il Samsung Galaxy S20.

