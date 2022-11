Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta molto allettante che riguarda l’iPhone 12 da 64GB di memoria interna, modello di colore nero che può attirare molti utenti. Nonostante si stia parlando di un iPhone di ormai due anni fa, risulta essere ancora piuttosto attuale sul mercato, grazie alle sue specifiche tecniche di ottima fattura. Tra l’altro è stato tra i modelli più venduti del 2020 e sono ancora tantissimi gli utenti che lo stanno utilizzando.

I dettagli sulla nuova offerta per iPhone 12: prezzo Amazon a livelli molto bassi oggi in Italia

Altra promozione, insomma, dopo quella dei giorni scorsi per il Black Friday. Per questo può essere una grande occasione approfittare quest’oggi dell’offerta di Amazon per il modello di iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna. Si può notare come il sito di e-commerce abbia applicato oggi uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, di 839 euro. Ciò significa che il costo finale di questo iPhone 12 risulta essere di 699 euro, indubbiamente un risparmio da tenere in considerazione se si vuole acquistare un modello di iPhone ad un prezzo più conveniente.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Tra l’altro la disponibilità è immediata, quindi non bisogna attendere troppi giorni per riceverlo nelle proprie case e le spese di spedizione sono assolutamente gratuite. Con Amazon si ha anche la possibilità di poter pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la cifra totale sarà dilazionata nel tempo, dando l’opportunità a tutti di poter acquistare questo iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna. Approfondiamo, a questo punto, le specifiche tecniche di tale dispositivo.

Ci troviamo di fronte ad uno smartphone avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente presente in circolazione in ambito smartphone. Molto interessante è il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision, mentre la fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Tale device si ritrova con il processore A14 Bionic, può contare sul 5G ed è resistente all’acqua ed alla polvere.