Se volete risparmiare sull’acquisto di un iPhone, può sicuramente essere consigliabile puntare su un modello ricondizionato ed a tal proposito quest’oggi è conveniente puntare sull’iPhone 12 ricondizionato presente su Amazon. Si tratta del modello nero da 128GB di memoria interna, tra l’altro risulta essere anche il più venduto di questa categoria sul famoso sito di e-commerce. Merito di uno sconto importante rispetto al modello nuovo di zecca, infatti quest’oggi si ha modo di poter acquistare questo iPhone 12 ricondizionato al prezzo di 398 euro.

Va approfondito oggi l’iPhone 12 ricondizionato a prezzo stracciato su Amazon: nuova occasione in Italia

Torniamo ad affrontare l’argomento, dunque, dopo il report di ottobre. La cifra risulta essere davvero conveniente tenendo conto come la variante nuova abbia ancora un costo di 679 euro, praticamente lo stesso dell’iPhone 13. Il risparmio è decisamente più interessante se si punta sul modello ricondizionato dell’iPhone 12. Bisogna però affrettare i tempi d’acquisto perché le scorte a disposizione stanno per terminare. Ricordiamo come per modello ricondizionato rigenerato di Apple si intenda un prodotto che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti per poi essere rimesso completamente a nuovo.

Offerta Apple Iphone 12, 64GB, Viola- (Ricondizionato) Questo prodotto usato non è certificato Apple, ma è stato...

Non presenta imperfezioni estetiche visibili tenendo il prodotto a una...

Le condizioni di questo iPhone 12 ricondizionato presente in offerta su Amazon sono eccellenti, ma si ha a disposizione un anno di garanzia, durante tale arco temporale si può pensare ad una sostituzione o al rimborso. Questo device può essere poi spedito in una scatola generica non a marchio Apple, ma contenente tutti gli accessori presenti nella confezione di vendita originale. Vale quindi sicuramente la pena puntare su questo iPhone 12 ricondizionato, acquistabile anche a rate con Cofidis. Dal punto di vista delle specifiche tecniche spazio ad un display Super Retina XDR protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Il processore è un A14 Bionic, mentre il comparto fotografico è dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è un prodotto resistente all’acqua ed alla polvere.

Continua a leggere su optimagazine.com