Se siete in cerca di uno smartphone Apple iPhone 12 da 64GB vi suggeriamo l’imperdibile offerta su Amazon con uno sconto del 12%. Il device, infatti, lo potete acquistare al prezzo di 737 euro (invece di 839 euro di listino) e in tre colorazioni: Azzurro, Bianco e Nero. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce ed anche per questo prodotto vale la nuova politica di reso, secondo cui gli articoli restituibili acquistati tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 2022 possono essere restituiti entro il 31 gennaio 2023. Per i clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, andiamo a vedere insieme i principali dettagli tecnici e caratteristiche di questo fantastico smartphone del colosso di Cupertino.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

L’ Apple iPhone 12 presenta un display OLED edge-to-edge Super Retina XDR da 6,1 pollici, il migliore di sempre a bordo di un iPhone, dotato di un contrasto incredibile e di una risoluzione superiore; inoltre, grazie alla protezione del Ceramic Shield, resiste quattro volte meglio ad eventuali cadute. La connettività del 5G regala la massima velocità e la minima latenza per download fulminei, streaming video di migliore qualità, giochi più reattivi ed interazioni in tempo reale. Lo smartphone è certificato IP68, resistente all’acqua ad una profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti secondo lo standard IEC 60529. È dotato di chip A14 Bionic con generazione Neural Engine, in grado di elaborare migliaia di miliardi di operazioni al secondo.

Quanto al comparto fotografico, sul retro presenta una doppia fotocamera da 12MP (Ultra Wide e Wide) con modalità ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto, smart HDR e video HDR Dolby Vision 4K fino a 60fps; anche la fotocamera anteriore TrueDepth è da 12MP con con modalità ritratto, controllo profondità, illuminazione ritratto e smart HDR 3. Il device è alimentato da una batteria con capacità di ricarica rapida garantita fino al 50% in soli 30 minuti con un adattatore da 20W o superiore, e garantendo riproduzione video in streaming fino a 12 ore e riproduzioni audio fino a 80 ore.

Continua a leggere su optimagazine.com