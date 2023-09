Se state cercando una super offerta che riguarda il mondo Apple, quest’oggi non potete lasciarvi scappare quanto propone Amazon per l’iPhone 12 azzurro da 64GB di memoria interna, device ad un prezzo davvero irrinunciabile. Non parliamo di uno smartphone di ultimissima generazione, ma l’iPhone 12 è ancora un ottimo prodotto da acquistare, soprattutto al prezzo che quest’oggi il famoso sito di e-commerce propone ai vari utenti.

Un approfondimento sul taglio al prezzo degli iPhone 12 su Amazon a settembre: come cambia la situazione oggi

Non solo modelli ricondizionati, dunque, come quelli analizzati nelle scorse settimane. Andando più nello specifico, l’offerta fa leva su uno sconto del 26% applicato sul prezzo precedente di 839 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 620 euro. Un’ ottima proposta che potrebbe attirare numerosi utenti desiderosi di avere tra le mani un iPhone senza spendere le cifre stratosferiche degli ultimi modelli di stampo Apple. In questo caso si punta comunque su un comparto tecnico di buona qualità ed almeno per tanti anni ancora si potrà contare sull’aggiornamento del sistema operativo.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

C’è disponibilità immediata e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 12 arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Da non dimenticare come sia possibile anche puntare su un pagamento a rate grazie a Cofidis, la spesa totale sarà quindi dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di tale offerta per avere tra le mani questo iPhone 12. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di tale top di gamma di stampo Apple. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente in circolazione per smartphone.

Non manca la connettività 5G per download velocissimi e streaming di alta qualità. Dal punto di vista hardware spazio al processore A14 Bionic e la memoria interna ha una capacità di 64GB. Molto interessante è il comparto fotografico con la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine è uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

