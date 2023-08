Se state cercando un’offerta allettante per quanto riguarda il settore iPhone, quest’oggi abbiamo notato un prezzo molto vantaggioso per un modello ricondizionato. Approfondendo la questione si può notare un risparmio di rilievo se si decide di puntare sull’iPhone 12 ricondizionato viola da 64GB di memoria interna. Per risparmiare sull’acquisto di un iPhone è senza dubbio consigliabile affidarsi ai modelli ricondizionati, si tratta di prodotti sottoposti ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimessi completamente a nuovo.

Interessante rilancio per iPhone 12 ricondizionato su Amazon: dettagli sul prezzo aggiornato da oggi

Rilancio interessante, dunque, dopo aver trattato il parallelismo con iPhone 16 tempo fa. Inoltre possono contare su un anno di garanzia e qualora si presentasse qualche problematica durante tale arco temporale, si ha la possibilità di sostituire il prodotto oppure di essere rimborsati. Ci sono insomma tutte le garanzie del caso quando si decide di puntare su un iPhone ricondizionato, anche se può essere spedito in una scatola generica non a marchio Apple e contenente accessori compatibili, non originali.

Offerta Apple Iphone 12, 64GB, Viola- (Ricondizionato) Questo prodotto usato non è certificato Apple, ma è stato...

Non presenta imperfezioni estetiche visibili tenendo il prodotto a una...

Dando un’occhiata su Amazon si può notare come questo iPhone 12 ricondizionato viola da 64GB di memoria interna sia in offerta ad un costo di 439 euro ed è il risultato di uno sconto del 10% effettuato sul prezzo precedente di 489 euro. C’è quindi un risparmio da tener presente, ma attenzione ai tempi d’acquisto, infatti le scorte a disposizione stanno per terminare. La consegna è gratuita ed Amazon permette anche di acquistare questo iPhone 12 ricondizionato viola da 64GB di memoria interna a rate grazie a Cofidis.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Il processore è un A14 Bionic, non manca la connettività 5G e ritroviamo anche la miglior resistenza all’acqua ed alla polvere. Per il comparto fotografico spazio ad evoluto un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Continua a leggere su optimagazine.com