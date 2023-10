Se state pensando di acquistare un iPhone senza spendere cifre troppo elevate, può essere consigliabile puntare sull’iPhone 12 ricondizionato azzurro da 128GB di memoria interna presente quest’oggi su Amazon ad un super prezzo. Chi insomma non ha necessità di avere l’ultimo iPhone ideato da Apple, ma vuole provare l’esperienza di averne uno tra le mani, quest’occasione presente sul famoso sito di e-commerce potrebbe fare al caso vostro.

Attenzione massima al prezzo degli iPhone 12 ricondizionati su Amazon oggi: dettagli sull’offerta

Altro taglio, insomma, dopo quello dei modelli “nuovi” trattato nelle scorse settimane. Innanzitutto stiamo parlando di un prodotto ricondizionato certificato a marchio Apple, ciò significa che è stato semplicemente sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Non è un prodotto di seconda mano e gode di un anno di garanzia. Può però capitare che venga spedito in una scatola generica non a marchio Apple.

Ci sono comunque tutte le garanzie del caso nell’acquistare questo iPhone 12 ricondizionato azzurro da 128GB, ma vediamo nel dettaglio l’offerta proposta quest’oggi da Amazon. Parliamo di uno sconto del 13% applicato sul prezzo precedente di 499,40 euro, ciò significa che attualmente questo dispositivo potrà essere vostro alla cifra finale di 429,98 euro. C’è disponibilità immediata sul sito di e-commerce e nel giro di pochissimi giorni sarà spedito nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Inoltre si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo, in questo modo più utenti avranno la possibilità di approcciarsi a questo tipo di offerte. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 12 ricondizionato sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware spazio al processore A14 Bionic e non manca la connettività 5G.

Per il comparto fotografico spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Parliamo infine di un prodotto resistente all’acqua ed alla polvere.