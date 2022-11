Irama ad Amici. in studio per giudicare una gara tra i concorrenti e per presentare il suo nuovo singolo. Per il cantante è un gradito ritorno sui banchi su cui ha studiato qualche edizione fa, fino a raggiungere le vette delle classifiche. Irama torna ad Amici nella puntata speciale di domenica 27 novembre per giudicare e valutare i concorrenti della categoria canto. Sarà lui a giudicare la gara di canto.

In studio ci sarà anche Cristiano Malgioglio e la cantautrice Federica Camba. La gara di ballo sarà invece valutata dalla coreografa esperta di danze latino americane, Nancy Berti.

Il superospite della puntata sarà Irama, in studio anche per presentare il nuovo singolo, Ali, contenuto nella versione deluse dell’album Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare, disponibile da venerdì 25 novembre. Irama è oggi uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, con all’attivo 39 dischi di platino e quasi due miliardi di ascolti in streaming negli store digitali per 800 milioni di views ai suoi video ufficiali.

Sono 19 i concorrenti in gioco ad Amici di Maria De Filippi alla data odierna e tra gli ultimi ingressi degni di nota si segnala quello di Angelina Mango, figlia del noto cantautore molto amato. Ma nessuno può dirsi al sicuro: in continuazione ad Amici si tengono sfide che mettono in discussioni banchi e concorrenti fino alla fase del Serale, che si disputerà la prossima primavera e per la quale Maria De Filippi cerca ballerini professionisti.

La classe di Amici

Samuel (ballo)

Megan (ballo)

Aaron (canto)

Maddalena (ballo)

Tommy Dali (canto)

Piccolo G (canto)

NDG (canto)

Rita (ballo)

Ramon (ballo)

Federica (canto)

Isobel (ballo)

Ludovica (ballo)

Gianmarco (ballo)

Wax (canto)

Cricca (canto)

Angelina (canto)

Samu (ballo)

Mattia (ballo)

Niveo (canto)