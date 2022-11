La figlia di Mango ad Amici di Maria De Filippi: Angelina ottiene il banco di canto dopo una sfida da esterna. Da oggi fa parte anche lei della classe di concorrenti di Amici 2022.

Doppia eliminazione nella puntata registrata a Roma. Ascanio e Claudia sono finiti in sfida e sono stati eliminati entrambi ad insindacabile giudizio dei personaggi esterni coinvolti nelle valutazioni.

Per il canto ha giudicato la sfida Dardust mentre per il ballo erano presenti Garrison Rochelle, Irma De Paola e Eleonora Abbagnato. A scontrarsi con la talentuosa Angelina Mango è stato il cantante Ascanio, il cui banco è stato messo in discussione dalla prof. di canto Lorella Cuccarini.

Il cantante era ultimo nella classifica di gradimento e la docente ha deciso di sottoporlo ad una sfida esterna. In studio c’era Angelina Mango che ha avuto la meglio e ottenuto il banco.

Walkman, il singolo prodotto da Tiziano Ferro

Angelina ha alle spalle, tra le sue esperienze musicale, un singolo che vanta la produzione di (tra gli altri) Tiziano Ferro. Si intitola Walkman ed è stato rilasciato lo scorso aprile. Alla produzione ci sono, oltre a Tiziano Ferro, Angelina Mango, Marco Sonzini ed Enrico Brun.

A proposito del brano, Angelina Mango aveva dichiarato: “Walkman è la mia canzone preferita. Guardo l’elenco delle persone che hanno partecipato alla sua realizzazione e mi sembra una cosa da matti. Con questo pezzo ho deciso di raccontare come spesso andiamo avanti senza rendercene conto, e a volte ci troviamo a vivere e basta, completamente assenti. Ora, paradossalmente, quando ascolto Walkman sento di nuovo il presente e, finalmente, ho voglia di viverlo”.

Per lei adesso il percorso nel mondo della musica continua su Canale 5, nella scuola di Amici di Maria De Filippi.