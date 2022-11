Sono aperti i casting per i ballerini per il Serale di Amici. Si cercano ballerini professionisti, in grado di sostenere le coreografie che verranno dimostrate nel corso degli appuntamenti in prima serata con la prossima fase del talent show guidato da Maria De Filippi.

Per accedere ai casting per i ballerini per il Serale di Amici occorre compilare il form disponibile su WittyTV in ogni sua parte, indicando i propri dati al fine di essere ricontattati per un provino dalla produzione del programma.

In fase di iscrizioni bisognerà indicare anche gli anni di studio, linkare eventuali video su YouTube e propri profili social. Bisognerà poi caricare due foto frontali, una in primo piano e una a figura intera.

Successivamente bisognerà caricare un video mentre si balla. Il video deve essere recente e rappresentativo della propria espressione artistica in quanto, sulla base di quello, verrà effettuata una prima selezione. Il ballerino o la ballerina che partecipa ai casting dovrà essere ben visibile nel video che propone ed immediatamente riconoscibile.

Ci si troverà poi dinanzi ad uno spazio in cui la produzione di Amici di Maria De Filippi invita a raccontarsi attraverso un breve testo scritto. Qui bisognerà parlare di sé, delle proprie passioni e delle proprie aspirazioni, di tutto ciò che potrebbe essere utili ai fini delle selezioni per il Serale di Amici.

Ricordiamo che si cercano ballerini professionisti che possano affiancare i concorrenti, non aspiranti concorrenti del talent show, per i quali i casting sono invece diversi. Fondamentale, sarà, infine, leggere l’informativa sulla privacy ed accettarla, step obbligatorio prima dell’invio della candidatura. Non sarà possibile procedere in assenza di spunta sull’apposita casella.

Il Serale di Amici inizierà, come sempre, in primavera. La data precisa non è stata comunicata.