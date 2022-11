Al via le riprese di Blanca 2: il set della seconda stagione della fiction Rai ha aperto qualche giorno fa, e c’è grande attesa per il ritorno delle vicende di Blanca Ferrando, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Le riprese si stanno svolgendo anche una volta a Genova, dove è ambientata la fiction.

Blanca è stata la serie tv rivelazione della scorsa stagione. Per il suo ruolo, Maria Chiara Giannetta è stata premiata ai Nastri d’Argento come migliore attrice protagonista. Nel cast ritroveremo anche Giuseppe Zeno (l’affascinante ispettore Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni) e Enzo Paci (il commissario Bacigalupo). E ovviamente si aspetta di rivedere sullo schermo Linneo, l’amata bulldog americana che accompagna Blanca, interpretata da Fiona.

Così LuxVide annuncia l’inizio delle riprese di Blanca 2:

“Oggi è un gran giorno per #LuxVide: inizio riprese per la seconda stagione di #BlancaLaSerie! In bocca al lupo ai nostri protagonisti e a tutta la troupe per questa nuova emozionante avventura!”

Nei giorni scorsi, la produzione ha avviato una serie di casting per comparse, dove si cercava anche una controfigura di Maria Chiara Giannetta. All’indomani del finale della prima stagione, andato in onda nel dicembre dello scorso anno, l’attrice aveva dichiarato, in un’intervista con Il Fatto Quotidiano, che c’era “ancora molto da raccontare” nella storia di Blanca.

La prima stagione si era conclusa con la rivelazione sul cuoco Nanni: in realtà è Sebastiano, ex ragazzo della sorella defunta della protagonista, tornato per vendicarsi di quest’ultima che lo aveva erroneamente incolpato per la morte di Bea. Dietro tutto c’è però lo zio magistrato Alberto Repetto, il quale, respinto da Bea, aveva fatto ricadere le colpe sul ragazzo. La puntata si conclude con Blanca che ha un confronto con suo zio in cui lui tenta di ucciderla perché aveva scoperto la verità. Fortunatamente Sebastiano, che ha capito di aver sbagliato, interviene per fermarlo, ma è Liguori a sparare al magistrato Repetto.

