Blanca 2 ci sarà? Ieri sera è andato in onda il finale della prima stagione della fiction, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, che ogni settimana ha tenuto incollati una media di 5 milioni di spettatori su Rai1, registrando picchi di 26% di share. Un vero record per la rete ammiraglia.

Il finale della prima stagione ha chiuso la storyline principale e risolto il motivo per cui Nanni aveva preso di mira Blanca.

Attenzione SPOILER! Il cuoco si rivela essere Sebastiano, il fidanzato della defunta sorella di lei, Beatrice, e aveva iniziato a drogare la stagista con l’intento di stordirla e poi rapirla. Il giovane ha raccontato di aver passato 15 anni in prigione per colpa di Blanca, che lo aveva erroneamente incolpato della morte di Bea. In realtà, la nostra protagonista scopre che nella vita di sua sorella c’era un altro l’uomo: lo zio magistrato, Alberto Repetto, il quale, respinto da lei, aveva fatto ricadere le colpe su Sebastiano per vendicarsi. Liguori e la polizia riescono a salvare Blanca, che rinchiusa in una camera insonorizzata, rischiava di morire annegata e fulminata.

La puntata si conclude con Blanca che ha un confronto con suo zio in cui lui tenta di ucciderla perché aveva scoperto la verità. Fortunatamente Sebastiano, che ha capito di aver sbagliato, interviene per fermarlo, ma è Liguori a sparare al magistrato Repetto.

In un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, Maria Chiara Giannetta si era positiva all’eventualità di tornare a vestire i panni di Blanca:

La seconda stagione di Blanca? Non posso ufficializzare una cosa che non so. Però posso dire che io la rifarei. C’è ancora molto da raccontare: si chiudono delle porte ma c’è qualcosa di non detto che va detto.

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il produttore Bernabei ha quindi confermato la volontà di andare avanti con la storia:

Stiamo già lavorando alla seconda stagione. Ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato Don Matteo, il detective dell’anima.

La storia della coraggiosa stagista non vedente Blanca Ferrando piace al pubblico, che ha tifato per lei fin dalla prima puntata e le è stata vicino quando il suo cane Linneo si trovava in pericolo di vita (scatenando una protesta social non indifferente).

