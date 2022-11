Con l’avvio delle riprese sono partiti anche i casting per Blanca 2, atteso nuovo capitolo della fiction Rai con Maria Chiara Giannetta. Il primo ciak della seconda stagione è stato battuto qualche giorno fa, e la produzione si è già attivata per cercare comparse.

L’annuncio è stato rivolto a uomini e donne di Roma, tra i 25 e i 55 anni, che sappiano praticare Soft Air, sport di squadra basato sulla simulazione di azioni militari. Gli interessati dovranno semplicemente inviare una mal all’indirizzo ursula.foti@luxvide.it specificando i dati anagrafici e un numero di telefono al quale essere ricontattati dagli organizzatori dei provini. Alla mail andrà allegato anche il curriculum che raccolga eventuali esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Per quanto riguarda l’altro casting di Blanca 2, nel particolare su cerca con urgenza una controfigura della protagonista Maria Chiara Giannetta. I provini sono rivolti a ragazze di Roma che devono avere questi requisiti: 20-30 anni; Taglia 38/40; altezza 1,58; somiglianza all’attrice Maria Chiara Giannetta; possibilmente con lo stesso taglio di capelli, oppure disponibile a tagliarli e farli dello stesso colore. Si richiede disponibilità per lavorare nel mese di novembre a Roma e dintorni.

Per partecipare al casting è necessario inviare una mail di candidatura alla Responsabile Casting Ursula Foti all’indirizzo u.foti@luxvide.it allegando ad essa: fotografie, dati anagrafici e un contatto telefonico dove poter essere ricontattati.

Al momento non sono trapelate notizia relative a novità sul cast o a dettagli della trama. Gli attori che torneranno per Blanca 2 dovrebbero essere gli stessi confermati per la prima stagione, ossia: Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando), Giuseppe Zeno (Michele Liguori), Enzo Paci (Commissario Bacigalupo), Pierpaolo Spollon (Nanni), Antonio Zavatteri (Alberto Repetto), Gualtiero Burzi (Nello Carità), Federica Cacciola (Stella), Sara Ciocca (Lucia Ottonello), Ugo Dighero (Leone Ferrando), Fiorenza Pieri (Marinella), Margareth Madè (Margherita) e Sandra Ceccarelli (Avvocatessa Timperi).

