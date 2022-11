Nella settimana del Black Friday è possibile acquistare anche l’iPhone 14 ad un prezzo scontato, occasione ghiotta da non lasciarsi scappare su Amazon. In questo caso parliamo dell’iPhone 14 viola da 128GB di memoria interna, colorazione che può accontentare più i gusti del gentil sesso, diventando un regalo molto gradito da fare ad una fidanzata, ad una moglie o anche ad una figlia. Se stavate quindi attenendo il momento migliore per acquistare l’iPhone 14, sembra finalmente essere giunto grazie a questa interessante offerta proposta quest’oggi da Amazon.

Clima da Black Friday 2022 per iPhone 14 su Amazon: il prezzo diventa sempre più basso

Nuova occasione, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Approfondendo di più quanto propone il famoso sito di e-commerce si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 13% sul prezzo precedente di 1029 euro. Ciò significa che quest’oggi l’iPhone 14 viola da 128GB di memoria interna può essere acquistato al costo di 899 euro. Uno sconto quindi di rilievo che permetterà di risparmiare già una bella cifra rispetto a qualche settimana fa.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Bisogna attendere però qualche settimana per averlo direttamente nelle proprie case, ma si ha modo di poter sfruttare anche il pagamento a rate grazie a Cofidis. Questa opzione permetterà a molti utenti di acquistare questo iPhone 14, in quanto la spesa verrà dilazionata del tempo e non bisognerà affrontarla in un’unica volta. A questo punto può essere interessante anche ricordare quali sono le specifiche tecniche che animano quest’ultimo top di gamma di stampo Apple.

Parliamo di un dispositivo di ultimissima generazione che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e si ritrova con un comparto fotografico nettamente migliorato, in grado di poter scattare foto di qualità anche in condizioni di luce piuttosto scarse. Per i video non manca la modalità Cinema, addirittura con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e spazio anche alla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. La novità di questo iPhone 14 è dato dal rilevamento degli incidenti, ma ritroviamo anche un chip A15 più potente ed il 5G. Infine è come sempre uno smartphone resistente all’acqua ed alla polvere.

